Завтра опадів не передбачається, вночі – заморозки

24 квітня в Україні опадів не передбачається, вночі – заморозки.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу на всій території держави мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 17-22 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та Південного узбережжя Криму, заморозки на поверхні грунту 0-5°, місцями в повітрі 0-2°; вдень - 12-17° тепла, в Криму та на Закарпатті - до 20° тепла; в Карпатах вночі - 1-6° морозу, вдень - 5-10° тепла.

В Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, заморозки на поверхні грунту 0-5°, місцями в повітрі 0-2°, вдень - 12-17° тепла.

В Києві без опадів, лише у другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень - 13-15° тепла.