Майже один мільйон подружніх пар в Україні не мають дітей.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров’я України, професор В’ячеслав КАМІНСЬКИЙ.

На його думку, основна причина безплідності полягає у нездоровому способі життя.

“Сьогодні діти мало рухаються, не мають стимулів для того, щоб мати добре здоров’я. Ранній початок статевого життя, безпринципність у цьому питанні, часта зміна статевих партнерів процвітають. І, як наслідок, - низький рівень репродуктивного здоров’я та народжуваності в Україні”, – зазначив В.КАМІНСЬКИЙ.

Професор стверджує, що підлітки, які підходять до репродуктивного віку, мають категорично відмовитися від куріння та алкоголю, бо це напряму впливає на здатність народжувати.

“Якщо ми не підготуємо здорове покоління, будуть серйозні демографічні проблеми для України”, – підкреслив В.КАМІНСЬКИЙ.

За його словами, минулого року в нашій країні народилося 500 тисяч дітей, і завдячувати ми маємо демографічній політиці радянських часів, що велася у 80-х роках.

“Тоді збільшили кількість оплачуваних днів (відповідно стали більше народжувати). Зараз народжують діти, які народилися у 80-х роках, а у 90-х роках був провал - не народилося дуже багато дітей. Була страшна криза, коли в Україні майже не народжували, закривалися пологові будинки, дитсадки і школи. Зараз наша країна щільно підійшла до того періоду, коли мали б народжувати ті діти, які не народилися у 90-х”, – сказав В.КАМІНСЬКИЙ.