На Харківщині 90% старшокласників вживають алкогольні напої.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив екс-міністр охорони здоров’я України, професор Микола ПОЛІЩУК, посилаючись на дані дослідження, проведеного Інститутом неврології, психіатрії та наркології АМН України (м.Харків) серед близько 2 тисяч дітей у Харкова та області.

За його словами, діти вживають переважно пиво, слабоалкогольні та міцні напої, починаючи вже з 6-го класу.

“З таких дітей 3%, закінчуючи школу, вже є хронічними алкоголіками, які потребують лікування”, – заявив професор.

“Крім цього, за даними дослідження, 43% старшокласників Харківщини курять, з них майже 23% при випуску зі школи стають нікотинозалежними наркоманами. А нікотин - це наркотик, який згодом сприяє потягу до більш потужних”, - зазначив М.ПОЛІЩУК.