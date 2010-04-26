Полиновий антидепресант

Не дивлячись на те, що вже все частіше нас балує сонечко, багато хто відчуває пригнічений настрій, легку депресію. Вся річ у тому, що за зиму через менш рухомий спосіб життя і збіднений клітковиною раціон наш організм зашлакувався. Звідси — занепад сил, який тягне за собою поганий настрій. Натуропат Олена Світко рекомендує від весняної депресії рятуватися за допомогою таких ліків. Візьміть 300 г полину, дрібно поріжте і проваріть в 1,5 л березового соку хвилин п`ять, потім додайте 5 ст. л. меду. Пийте по 1 ст. л. 3 рази в день 3 дні підряд. Потім на 3 дні обов`язково зробіть перерву. Річ у тому, що полин містить речовину, яка може бути галюциногеном. Потім знову пропийте 3 дні. Така «полинотерапія» активує ферментну активність печінки, за рахунок чого ваш організм почиститься. А в здоровому телі — здоровий дух. Прощавай, депресіє!

Протипоказань до такого напою особливих немає. Хіба що може виявитися нестерпність до якогось з його компонентів.

segodnya.ua