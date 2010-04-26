Наслідки першого аборту

Аборт - це важка біологічна травма. Після проведеного аборту з`являється підвищена стомлюваність, порушуються функції залоз внутрішньої секреції, нервова система також часом проявляє себе не з кращого боку. Перший аборт може призвести до ускладнень як відстрочених, так і наближених. Травмується і тіло матки і шийка матки, надалі операція може призвести до утворення рубців, порушення менструального циклу, функціональних порушень матки і навіть до подальшого безпліддя.

Найтяжчим ускладненням первинного аборту є перфорація стінки матки. Дане ускладнення може призвести до важких кровотеч. Наслідком кровотечі можуть бути порушення згортання крові, які можуть призвести до операційних дій.

Захворювання після переривання найчастіше призводять до безпліддя. За певними даними акушерок кількох клінік, близько 594 пацієнток набули після першого аборту безпліддя, від загального числа жінок 1040 (тобто практично 50%!)

Аборт впливає на результат і перебіг вагітності: аномалію відділення плаценти і невиношування, ранній розрив плодових оболонок ...

В даний час дуже відомий медикаментозний тип переривання вагітності. Одним із препаратів, що викликають аборт, є мефіпрістон. Цей препарат викликає не тільки довгоочікуваний аборт, але і купу побічних дій.

Даний препарат є аналогом переривання вагітності в традиційних умовах. Препарат блокує ініціативу гормону прогестерону і в той же час підвищує скоротливу здатність матки, що з часом призводить до розвитку аборту.

Негативні сторони прийому мефіпрістона. Крім того, застосування цього препарату має побічні дії, до яких може відноситися потреба додаткового аборту вже не медикаментозним методом.

Плануючи зробити перший аборт - пам`ятайте, що другої вагітності може вже не бути.

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