Танці захищають від переломів

Танці для людей старшого віку можуть стати не тільки розвагою, але і терапією, вважають учені з Університету штату Міссурі, США.

Результати двох недавніх досліджень показують, що заняття танцями можуть поліпшити відчуття рівноваги і швидкість ходьби у літніх людей. А це, на думку авторів роботи, зменшить ризик падіння і захистить від важких травм, лікування яких в зрілому віці дуже складне.

Учені протягом двох місяців провели 18 танцювальних уроків за спеціально розробленою для літніх людей програмою. Вона поєднувала в собі танці і окремі хореографічні елементи.

"Ми виявили, що танцювальна терапія може підвищити швидкість ходьби і поліпшити рівновагу, — розповідає в інтерв`ю Sciencedaily автор дослідження Джон Крамп, — а це основні чинники ризику, що приводять до падіння".

Після завершення програми її учасники висловили бажання продовжити навчання танцям. "Їм дійсно подобається це", — говорить Крамп.

Правда, учені з Університету Хартфордшира з`ясували, що не всі літні люди охоче виходять на танцпол. Чоловіки старшого віку упевненіші в собі і танцюють із задоволенням, а ось жінки, навпаки, сильно комплексують. Отже любителям потанцювати під музику іноді не вистачає партнерки.

takzdorovo.ru