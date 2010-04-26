Чим загрожує споживання смаженого м'яса

Люди, які часто споживають м`ясо, особливо приготоване при високій температурі, піддають себе ризику щодо раку сечового міхура, повідомляють американські онкологи Техаського університету. Під час смаження у м`ясі утворюються речовини гетероциклічні аміни, які викликають ракові пухлини. Ці компоненти формуються при високій температурі приготування м`яса яловичини, свинини, птиці або риби і є продуктами взаємодії амінокислот, які служать основою білків і хімічного креатину в м`язах.

12-річне дослідження проводилося за участю 878 здорових людей і 884 пацієнтів з діагностованим раком сечового міхура. Люди, які часто їли червоне смажене м`ясо, зазнавали майже дворазове підвищення ризику захворювання. Зокрема, вживання біфштексів, свинячих відбивних і бекону значно підвищувало ймовірність формування ракових новоутворень в сечовому міхурі. Навіть курка і риба при обсмаженні були пов`язані з ризиком раку. Ступінь готовності м`яса також впливає на ймовірність розвитку хвороби. Чим довше смажилося м`ясо, тим вищий ризик розвитку ракових пухлин.

ami-tass.ru