Весняний подарунок для щитовидки

Зараз з`явилася весняна травичка — будра плющевидна (у неї круглі невеликі листочки і фіолетові квіти). За словами відомого натуропата Олени Світко, вона здатна вилікувати 90 хвороб, але особливо корисна при проблемах з щитовидною залозою.

Візьміть грам 300—400 цієї травички, дрібно поріжте або подрібніть в блендері, залийте гарячим березовим соком (нагрівайте його приблизно до 60 °С), настоюйте протягом 10 хвилин, процідіть і випийте. А з травички, що залишилася, зробіть компрес і прикладіть його до щитовидної залози хвилин на 15—30. Робіть такий компрес щодня протягом 2-х тижнів — це буде велика допомога вашому організму.

segodnya.ua