Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Сьогодні, в 24-у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції / ЧАЕС /, відзначається Міжнародний день пам`яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Це найбільша екологічна катастрофа XX століття, наслідки якої торкнулися доль мільйонів людей. У роботах щодо усунення наслідків аварії брали участь ліквідатори з усіх 15 республік колишнього СРСР. Ці люди найбільше постраждали від катастрофи на ЧАЕС і сьогодні майже кожен третій з них має інвалідність.

26 квітня 1986 о 1 годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС при його плановій зупинці і проведення випробування турбореактора стався вибух і пожежа.

Уряд СРСР три дні мовчав про трагедію, що загрожувала життю десятків тисяч людей, хоча її справжній розмах був відомий вже через шість хвилин після вибухів, що повністю зруйнували реактор. Ця аварія стала найбільшою за всю історію "мирного атома" техногенною катастрофою: була зруйнована активна зона реактора типу РБМК. Так звана активна стадія аварії тривала 10 діб. Весь цей час відбувалися надзвичайно інтенсивні викиди радіоактивних елементів. Ядерне паливо, викинуте під час вибуху, мало дуже велике збагачення урану-235 - до 60 % і вище. Перші дні гарячий струмінь піднімався на висоту понад кілометр, далі - на кілька сотень метрів над розвалом реактора. Робота станції була зупинена.

Роботи велися в основному вручну. Лопатами знімали верхній шар грунту на території АЕС, скидали руками шматки арматури, графіту з даху машинного залу, змивали радіоактивний бруд ганчірками всередині станції.

Ліквідатори запобігли іншій потужній катастрофі, яка могла відбутися через те, що зруйнований реактор закидали мішками з піском, щоб заглушити енергоблок і припинити радіаційні викиди. Це загрожувало водневим вибухом, який зруйнував би інші три реактори. Ліквідатори прокопали тунель під активну зону реактора, пробили стіну басейну, і відкачали воду. Катастрофа була відвернена.

Викиди ядерного палива припинилися тільки після спорудження "укриття" у листопаді 1986 року, з тих пір четвертий енергоблок перебуває під саркофагом. Споруда цієї унікальної споруди тривала 5,5 місяців, на неї потрібно 440 тис тонн бетону і 7 тис тонн металоконструкцій. Під "укриттям" зберігається близько 180 тонн слабозбагаченого урану-235, 70 тис тонн радіоактивного понівеченого металу, бетону, склоподібного маси, 35 тонн радіоактивного пилу із загальною активністю понад 2 млн Кюрі.

У 1998 році міжнародне співтовариство об`єднало зусилля навколо плану заходів з перетворення об`єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 26 західних країн-донорів і Європейський союз погодилися виділити на це 768 млн доларів. Сторони зійшлися на необхідності будівництва над старим саркофагом "Укриття-2".

15 грудня 2000 був назавжди зупинений реактор останнього, третього енергоблоку станції. Припинилася виробнича експлуатація Чорнобильської АЕС і почалися роботи з її повного закриття.

Великі побоювання викликало технічний стан об`єкта "укриття" над 4-м блоком станції - з`явилися тріщини, просіла стеля, внаслідок чого не виключено його обвалення, що може призвести до катастрофи. У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво нового саркофага. Його переможцем у липні 2007 року було визнано французький концерн "Новарка". Фінансування будівництва здійснює Чорнобильський фонд "Укриття", створений за рахунок внесків країн-донорів. Розпорядником фонду є ЄБРР. Зведення об`єкта "Укриття-2" планується завершити до 2015 року. Його запланована вартість - 1,3 млрд доларів. Вже зараз загальна сума виділених коштів країнами-донарами складає 1 млрд доларів, з них 490 млн євро - на будівництво нового укриття.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значні дози опромінення отримали приблизно 600 осіб з числа персоналу. З них 134 людини піддалися особливо значному опромінення, 28 загинули від променевої хвороби протягом кількох місяців після аварії. 600 тис ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації, і 19 померли протягом 1987-2004 гг.А Чорнобиль ось вже 24 роки лишається символом ядерної небезпеки.