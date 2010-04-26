Чим корисна кориця

Любите булочки з корицею? Ця пряність - джерело цілющих властивостей. Але тільки без пирогів, перенасичених цукром і жирами. Найкраще кожен день додавати щіпку кориці, приміром, в сік, пластівці, сир. Такі пряні ліки допоможуть нормалізувати цукор і холестерин в крові, підвищать тонус судин, та ще й простуду відлякають.

Найвідоміша властивість кориці - здатність знижувати рівень цукру в крові, що життєво необхідно людям, що страждають на цукровий діабет. Тільки половина чайної ложки вранці здатна допомогти. Навіть тим, хто не відчуває виражених проблем з рівнем цукру в крові, чай з корицею буде вельми корисний.

Але, водночас, лікарі радять уникати вживання кориці у вигляді добавки в булочках або пирогах. Ці продукти перенасичені цукром і жирами, що негативно позначається на організмі. Найкраще додавати прянощі в сік, пластівці, сир або ж каву.

Крім цього, цілюща пряність застосовується як дієвий засіб для боротьби з застудними захворюваннями. Застосування ефірної олії кориці у вигляді лікувальних ванн допомагає швидше впоратися з простудними захворюваннями. Також ця приправа використовується як ліки від багатьох захворювань шлунково-кишкового тракту.

Кориця має жарознижувальну і сечогінну дію. Підвищує працездатність і покращує настрій, зміцнює нерви. Є профілактичним і лікувальним засобом при застудах, захворюваннях печінки і нирок. При дуже високій температурі не рекомендується, тому що це може посилити головний біль. Олія кориці використовується для масажу при паралічі, а настій покращує слух.

Особливо цінними якостями володіє цілюща суміш кориці і меду. Ще в давні часи в якості основного лікування медики застосовували мед, а додавання в нього кориці робило ліки насправді чудодійним засобом. На додаток до основного лікування різних захворювань серця, можна використовувати суміш кориці і меду.

Щоранку слід починати з чашечки чаю та шматочка хліба, намазаний сумішшю меду і кориці. Такий простий сніданок допоможе знизити рівень холестерину в крові, що знизить шанс розвитку інфаркту в майбутньому. Постійне вживання цілющої суміші зміцнює м`яз серця і в цілому допомагає легше перенести вікові зміни в організмі.

Medpulse.ru