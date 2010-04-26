МОЗ України посилив епідемконтроль через спалах поліеміеліта

Міністерство охорони здоров`я України посилило епідеміологічний контроль в аеропортах у зв`язку з епідемією поліомієліту в Таджикистані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Зокрема, посилено контроль за пасажирами повітряних суден, що прибувають з ендемічних країн (Індія, Пакистан, Афганістан, Нігерія) і країн, де зафіксовані випадки захворювань на поліомієліт (Сенегал, Мавританія, Ангола, Малі, Чад, Сьєрра-Леоне, Гвінея, Ліберія, Буркіна-Фасо, Камерун, Таджикистан).

Крім того, МОЗ інформує туристичні фірми, екіпажі літаків і працівників аеропортів про епідемічну ситуацію в Таджикистані, заходи особистої профілактики та про заходи з виявлення хворих з відповідними симптомами.

Міністерство просить людей, які повертаються з Таджикистану та інших пандемічних країн, а також тих, хто контактував з жителями цих країн, при погіршенні стану здоров`я негайно звертатися до лікаря.

ДОВІДКА УНІАН. Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, що характеризується запальними змінами носоглотки, кишечника і поразкою нервової системі з розвитком паралічів.

Причина. Захворювання викликають поліовіруси, здатні тривало зберігатися в стічних водах, хлорованій воді, молоці. Добре переносять заморожування і висушування. Гинуть при нагріванні до 50о С.

Основним резервуаром і джерелом поліовірусов є людина. Його зараження часто ніяк не виявляється. Залежно від типу вірусу, опірності організму і його віку захворювання розвивається у 2-100% заражених. У зовнішнє середовище вірус виділяється з калом. Зараження відбувається через брудні руки, заражені вірусом воду і продукти.

Характерна літній-осіння сезонність захворювання. Хворіють переважно діти. Захворюваність поліомієлітом залежить від здійснення постійної вакцинації населення.

В організм людини вірус упроваджується через слизисту оболонку носоглотки і шлунково-кишкового тракту, в ній розмножується, проникає в кров і розноситься по всьому організму. У більшості хворих вірус піддається дії імунної системи організму і наступає одужання.

У деяких хворих захворювання на цьому не закінчується, а відбувається поразка центральної нервової системи.

Після хвороби розвивається стійкий імунітет.

Інкубаційний період продовжується від 2 до 35 днів.

Захворювання починається з нездужання, невеликого підвищення температури тіла, нежиті, першенія в горлі, розлади стільця протягом 2-3 днів, після чого наступає одужання, що здається. Проте через 2-4 дні знов підвищується температура тіла до 39-40о З, з’являється головний біль, блювота, сонливість, болі в спині і кінцівках, судоми. На 4-5 день раптово розвивається параліч однієї або обох ніг. Можливий параліч рук і дихальної мускулатури із смертельним результатом.

Діагноз підтверджується дослідженням носоглоткового слизу, калу і крові хворого.

Якщо виникає підозра на поліомієліт у хворого, раніше не вакцинованого проти цього захворювання, він негайно повинен бути направлений в інфекційну лікарню для проведення інтенсивного лікування.

Діти і підлітки у віці від 3 мес до 16 років повторно вакцинуються і ревакциніруются поліомієлітной вакциною.

Дітям до 15 років, що мав тісний контакт з хворим гострим поліомієлітом, негайно проводиться вакцинація.