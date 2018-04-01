Піраміда захищає від хвороб і дарує душі спокій

Балкарське село Ельтюбю, що стоїть у дельті річок Чегем і Джілису, своїми загадками вабить мандрівників і учених. Багато хто пов`язує тутешні чудеса з видовженою скельною пірамідою, що нависає іклом над селом. Її ніхто не будував - масивний виступ у формі грані піраміди виник на західному схилі Чегемської тіснини з примхи природи. Ця піраміда схожа на ту, що вже десяток років стоїть недалеко від Москви. А де піраміда, там і луги квітнуть шалено, і хвороби відступають, і на душі спокій. Тут хвороби лікують без ліків, а жінки народжують після 50! Погостювавши у ельтюбінців і вислухавши їх неймовірні історії, кореспондент «АіФ» порівняв почуте і побачене з науковими даними. Позначилися цікаві паралелі.

Гармонія води Якщо бурхлива Чегем взимку замерзає, то біла, як молоко, Джілису завжди вільна від льоду. Більш того, постав взимку на мороз дві пластикові пляшки - одна, з чегемской водою, замерзне, інша ж, з водою з Джілису, залишиться рідкою і прозорою. Та варто її струсити - вода негайно перетвориться на лід.

Цей же ефект спостерігається і в підмосковній піраміді. Доктор біологічних наук Станіслав Зенін пояснює це так: усередині піраміди структура води гармонізується, і в ній не залишається центрів кристалізації. Варто, проте, її потривожити, як гармонія порушується, знов виникають вогнища кристалізації, і вода швидко стає льодом.

Будинки в Ельтюбю, побудовані в 50-х, коли балкарцям, висланим Сталіном до Середньої Азії, дозволили повернутися на батьківщину, півстоліття не вимагають ремонту. Бетон і цементний розчин так зміцнилися, що будівлі, схоже, стали з часом тільки міцнішими.

У 90-х роках на одному з підприємств підмосковного міста Раменське бетон готували на піску, воді і цементі, що заздалегідь полежали в піраміді. Межа руйнування матеріалу виросла в 2-3 рази.

Ліля Албутова, що пригощала мене хичинами (млинцями, замішаними на борошні з сиром і картоплею), масло брала не з холодильника, а прямо із столу, де воно стоїть, не псуючись, день, два - та скільки завгодно.

- Продаж холодильників у нас прибутку не приносить. Кому вони потрібні, коли ми живемо в холодильнику?!

Знаменитий російський архітектор Микола Львов, зводячи в кінці XVIII століття садиби для єкатерининських вельмож, будував льодовики у формі піраміди (один з них - п`ятиметровий, в пропорції Хеопсової піраміди, зберігся, наприклад, в садибі Мітіно на околиці Торжка). У будь-яку спеку м`ясо зберігається в такій споруді тижнями, не втрачаючи свіжості.

Два вірусологи, доктори медичних наук Микола і Дмитро Носики, помістили на 21 день клітинну культуру в піраміду. Клітин, що вижили, виявилося у 6 разів більше, ніж в контрольній чашці, а життєздатних - в 22-25 разів.

Інфекція, геть!

Насіння цукрового буряка, що полежало день в піраміді, дає урожай на 23% більший звичайного - такий результат досвіду, поставленого ученими Всеросійським НДІ цукрового буряка.

- Наші яки, ягнята, корови і кози не хворіють ні на лейкоз, ні туберкульоз, ні бруцельоз, - завіряє ветеринарний лікар Халафі Кужашев. - Якщо собака в пониззі Чегема захворів чумою і її привезли до нас, вона видужує без ліків.

Худоба їсть тільки місцеву траву. Якось з райцентру завезли комбікорм - жодна животина до нього не доторкнулася.

Добре під пірамідою не тільки вівцям і курам - і люди мало хворіють. Окрім застуди (яка при контрастних перепадах температури в горах все ж таки трапляється), ніяких інфекцій.

- Епідемій тут ніхто не пригадає, - переконана фельдшер Лейла Сарбашева. - Кишкових інфекцій, не дивлячись на відсутність каналізації, теж жодного разу не було. Та і з розумовими і психічними відхиленнями тут проблем немає.

Спокійна, рівна поведінка людей, що живуть поблизу від штучної піраміди, наприклад, побудованої в місті Осташкове, - доведений факт. Так, начальник Управління виконання покарань Тверської області Олександр Савіхин обклав чотири колонії гравієм, який перед цим два тижні зберігався в піраміді, - кількість здійснених усередині колоній увязненими тяжких злочинів звелася до нуля, а кількість правопорушень скоротилася в 11-18 разів.

Життя довжиною в століття

Мешканка села Зухра Мірзоєва народила первісток в 49 років (раніше не могла - чоловіка репресували і заслали), а шостого сина - в 58!

У похилому віці народжували і ті миші, яких біофізики під керівництвом доктора наук Олександра Кулікова поїли водою, що постояла в піраміді. Вона не дозволяла їм старіти, як це відбувалося у побратимів з контрольної групи.

Зухра Мірзоєва, що народилася перед початком російський-японської війни (їй вже стукнуло 105 років), ходить не сутулячись, виконує всю домашню роботу. Ще недавно за два місяці зв`язала 75 пар шкарпеток. Зуби у неї збереглися хоч і не всі - вставних немає. Коли я її фотографував, довго чепурилася і сміялася над собою.

- Думаєте, спадковість така? - посміхнулася Зухра. - Нічого подібного: батьки дожили тільки до 50-60. А Хамзат, мій чоловік, помер в 110. І до останніх днів відважно їздив на ослику.

Сакинат Мушкаєва на сім років молодший Зухри і теж завжди при справі. Вона в своєму житті хворіла двічі: жовтяницею в казахстанському поселенні і грижею, коли підняла тягар. Зате не знала ні грипу, ні головного болю, серце теж жодного разу не кольнуло. Перше сиве волосся з`явилося лише три роки тому, після смерті сина.

Професор Надія Єгорова, доктор медичних наук, заслужений діяч науки РФ, встановила, що виживаність мишей, що побували в піраміді, значно зростає за рахунок різкого підвищення імунітету.

Жителі Ельтюбю нічого не знають про гармонізуючу дію піраміди. Вони всі чудеса приписують гірському клімату, річковій воді, поточній з льодовиків, і чистісінькому повітрю. Вивчення особливої геометрії гір, що оточують село, тільки починається.

Думка експертів

Олександр Голод, математик, дослідник пірамід:

- Хвороби, злочинність, політичні і економічні катаклізми, регіональні конфлікти і війни - наслідки відхилень структури простору від стану гармонії.

Піраміда виправляє ці відхилення і відновлює гармонію.

Валерій Костіков, член-кореспондент РАН, заслужений діяч науки і техніки РФ, професор, доктор хімічних наук:

- Усередині піраміди існує якесь поле або потік енергії, що взаємодіють з живими і неживими об`єктами на інформаційному рівні. Людство знаходиться на порозі найбільшої технічної революції, якої ще не було в історії цивілізації. При цьому піраміда не вимагає витрат енергії.

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