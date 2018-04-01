Весняні "нітратні" овочі - красиві, але дуже небезпечні

Навесні всі ми відчуваємо брак вітамінів. А на прилавках в цей час з`являються фрукти "нового врожаю". І, незважаючи на дорожнечу, ми купуємо їх. А чи варто? Адже ці плоди в більшості своїй вирощені в теплицях і напхані нітратами.

- Якщо регулярно вживати "нітратні" овочі, може розвинутися алергія, почне "барахлити" щитовидка або виникнуть численні захворювання через порушення обміну речовин, - попереджає гастроентеролог В`ячеслав Назаренко. - Крім того, хімікати володіють ще однією неприємною особливістю: накопичуються в організмі і викликають хронічну інтоксикацію.

Найбільшу небезпеку для нас представляють похідні нітратів - нітрити, що утворюються у фруктах при зберіганні та кулінарній обробці, а також у травному тракті внаслі діяльності різних мікроорганізмів. Підвищена концентрація нітритів може призвести до кисневого голодування, раку шлунка, порушень в діяльності серця та центральної нервової системи.

Крім того, ранні фрукти містять велику кількість клітковини, зате в них мало вуглеводів. Клітковина подразнює слизову кишечнику, і любителям поласувати ранніми яблучками забезпечена діарея!

Та й смак ранніх фруктів, незважаючи на їх привабливий вигляд, часто розчаровує: адже в них, на відміну від літніх та осінніх плодів, мало цукрів і ароматичних речовин.

Ні, ми не закликаємо вас відмовлятися від свіжих фруктів зовсім! Щоб уникнути неприємностей, скористайтеся наступними рекомендаціями.

1. Купуйте фрукти тільки в солідних торгових закладах, де перед тим, як потрапити на прилавки, вони піддаються спеціальним перевіркам, закрема і на вміст нітратів. Якщо є сумніви, вимагайте у продавця або адміністрації відповідні сертифікати. Про оптові ринки краще забути!

2. Не купуйте плоди, що мають занадто яскраве забарвлення - це вірна ознака, що плід нашпигований "хімією".

3. Перед подачею на стіл потрібно вимочити фрукт у декількох водах і очистити від шкірки. Зрозуміло, що вигляд після цього буде не дуже презентабельний, але здоров`я дорожче!

Якщо ж ви категорично побоюєтеся купувати ранній врожай, згадайте про минулорічний. Нерідко доводиться чути думку, що до весни у фруктах зовсім не залишається вітамінів, але це не зовсім так.

Наприклад, в яблуках, навіть трохи зморщених, зберігається більша частина вітамінів, а також корисних для травлення пектинів. Але й тут будьте насторожі! Привізні яблука для запобігання псування і додання товарного вигляду покривають тонким шаром харчового воску. А потрапляння його в організм небажане. Як розпізнати таке яблучко? Як правило, воно гарне як на картинці, глянцево блищить...

Втім, навіть якщо ви вже купили такі яблука, цьому можна зарадити: перед тим як їсти, потрібно ретельно вимити плід в гарячій воді (можна навіть з милом) або очистити його від шкірки. А ось некрасиві або трохи зів`ялі яблука можна (звичайно, помивши) сміливо вживати в їжу: вони напевно місцеві.

Цитрусові до весни в повному обсязі зберігають вітамін С. Але в цей час краще видавлювати з апельсинів або мандаринів сік. На відміну від грейпфрутів, плівки яких містять речовини, що розщеплюють жири. Незважаючи на гіркий смак, грейпфрут страшно корисний!

Заморожені ягоди не такий вже даремний продукт, так як сучасні технології заморожування дозволяють їм зберігати більшу частину вітамінів.

Маленький нюанс: їсти ягоди слід відразу після розморожування!

Зверніть увагу на сухофрукти! Адже у них маса корисних якостей. Так, чорнослив нормалізує травлення, курага зміцнює серцевий м`яз... Щопавда, якщо ви дбаєте про свою масу тіла, то у великих кількостях сухофрукти їсти не рекомендують - вони, на відміну від звичайних фруктів, досить калорійні.

Влітку і восени ми заготовлює іноді банки з фруктово-ягідним компотом, щоб пити його взимку і навесні. Але вас чекає розчарування: у компоті вітаміни не зберігаються, він може служити тільки десертом. Не додадуть вам здоров`я у весняний сезон і консервовані соки. Хочете вітамінів - їжте фрукти!

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