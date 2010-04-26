На Донеччині - 6,3 млн тонн відходів високих класів небезпеки

На території Донецької області на початок цього року накопичено 6,3 млн. тонн відходів виробництва I-III класів небезпеки.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Статистики підкреслили, що накопичені відходи виробництва здійснюють вкрай небезпечний техногенний вплив на навколишнє середовище регіону і негативно позначаються на здоров`ї населення.

В той же час в облстатуправлінні констатували, що сума екологічних платежів, нарахованих в 2009 році підприємствам області за забруднення навколишнього середовища і порушення природоохоронного законодавства, зросла в порівнянні з попереднім роком на 16% і становила 299 млн. грн., 60% яких пред`явлено за забруднення повітря, 31% - за розміщення відходів, 8% - за забруднення водних об`єктів.

Фактично за рік сплачено у вигляді екологічних платежів 233 млн. грн., підсумували в управлінні статистики.

Довідка УНІАН. Відходи за ступенем дії на людину і навколишнє середовище розподіляються на чотири класи небезпеки: I клас - надзвичайно небезпечні; II клас - високо небезпечні; III клас – помірно; IV клас - мало небезпечні.