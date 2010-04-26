Крим: у дитячого туберкульозного санаторію забрали землі

У Криму прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного розпорядження землями дитячого протитуберкульозного санаторію ім. Боброва в Алупці.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі АРК, Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України за фактом незаконного розпорядження посадовцями Алупкінської міської ради земельними ділянками дитячої здравниці.

Із земель оздоровчого призначення, що перебувають в користуванні санаторію ім. Боброва, чиновниками держради необгрунтовано вилучено і всупереч містобудівній документації передано у власність громадян 6 земельних ділянок площею по 0,01 кожна для гаражного будівництва. Розмір збитків, завданих державним інтересам, становить майже 140 тис. грн