У Києві викрито заввідділення, яка вимагала хабарі від лікарів
13:25, 26 квітня 2010Країна
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Під загрозою звільнення
Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно завідуючої зубопротезним відділенням однієї з поліклінік столиці за вимагання та одержання хабарів від працівників цього відділення на загальну суму понад 14 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
У ході досудового слідства встановлено, що завідуюча відділенням впродовж вересня 2009 - січня 2010 років щомісячно вимагала та одержувала хабарі у підлеглих, за що не ініціювала їхнє звільнення з роботи.
Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури столиці.
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