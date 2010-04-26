У Києві викрито заввідділення, яка вимагала хабарі від лікарів

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно завідуючої зубопротезним відділенням однієї з поліклінік столиці за вимагання та одержання хабарів від працівників цього відділення на загальну суму понад 14 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

У ході досудового слідства встановлено, що завідуюча відділенням впродовж вересня 2009 - січня 2010 років щомісячно вимагала та одержувала хабарі у підлеглих, за що не ініціювала їхнє звільнення з роботи.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури столиці.