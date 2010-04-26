Кабмін пропонує виділити 275 млн грн на дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківської опіки

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківської опіки, у розмірі 275,086 млн. грн.

Про це йдеться у проекті закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

Грошове забезпечення виділяється батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім`ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Крім того, проектом документа пропонується надати уряду право в 2010 році здійснювати додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів цієї субвенції між місцевими бюджетами.