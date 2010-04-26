У Запоріжжі стався витік скрапленого газу

У Запоріжжі на АЗС стався витік скрапленого газу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, "витік скрапленого газу "пропан-бутан" стався 25 квітня о 13.30 у Космічному районі Запоріжжя через розгерметизацію вентиля цистерни ємністю 12 куб. метрів".

За даними помічника начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлії БАРИШЕВОЇ, "на момент прибуття рятувальників витік становив близько 4 куб. метрів газу".

"Для ліквідації аварії й запобігання подальшому витоку скрапленого газу навколо щита було створено пінну подушку. О 14.30 витік газу з цистерни припинився, після чого працівники газової служби в результаті контрольного виміру встановили, що загрози вибуху й займання немає, хоча раніше реальна небезпека вибуху існувала", - повідомила Ю.БАРИШЕВА.

Вона зазначила, що для ліквідації наслідків ситуації на АЗС було задіяно 6 одиниць техніки й 28 одиниць особового складу ГУ МНС у Запорізькій області, 1 одиниця техніки й 5 одиниць особового складу запорізького спецпідрозділу "Кобра", 2 одиниці техніки і 7 одиниць особового складу служби газу.