У Львові затримано водія маршрутки - був "під кайфом"

У Львові співробітники міліції в ході спецоперації «Автобус» затримали водія маршрутного таксі, який перебував за кермом у стані наркотичного сп‘яніння.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, в салоні автобуса, водій якого перебував «під кайфом», також знайшли шприц з коричневою рідиною, схожою на наркотичну речовину, який передано на дослідження експертам.

Крім того, у Львові співробітниками міліції було затримано ще одного водія маршрутного таксі, який знаходився за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.

За даними відділу зв‘язків з громадськістю, на Львівщині з 6 квітня триває операція «Автобус», метою якої є зменшення кількості порушень правил дорожнього руху водіями автобусів та маршрутних таксі. Під час спецоперації тільки у Львові інспектори оглянули 205 автобусів, 104 з них виявились технічно несправними.