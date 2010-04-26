Кіровоградщина: ліквідовано більш як тисячу стихійних смітників

У Кіровоградській області в рамках місячника з благоустрою ліквідовано 1025 стихійних смітників, з яких вивезено 58 тис. куб. м. твердих побутових відходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді у губернатора повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації Віктор АНДРЄЄВ.

За його словами, в області на 93% від плану виконані роботи з упорядкування прибудинкових територій, на 92% - облаштування територій зелених насаджень, на 70% - роботи з очищення від бруду вулично-дорожньої мережі.

В. АНДРЄЄВ також повідомив, що цієї весни в області заплановано висадити 43 тис. дерев та 11,6 тис. кущів, упорядкувати території 1,8 тис. кладовищ, відремонтувати 849 меморіальних комплексів, братських могил і одиночних поховань.

Також в рамках місячника з благоустрою заплановано ремонт доріг з твердим покриттям на площі 230 тис. кв. м., на сьогодні цей план виконано на 58%.

Загалом до участі в заходах залучені працівники майже 4 тис. підприємств, організацій та установ різної форми власності, використано 3 млн. грн. (1,7 млн. грн. – кошти місцевих бюджетів, 1,3 млн. грн. – спонсорська допомога).