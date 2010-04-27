В Черкасах у Дніпрі потонув 11-річний школяр.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, п’ятеро школярів з черкаських шкіл, прогулюючись по берегу річки біля Андріївської церкви Черкас, вирішили скупатися у Дніпрі. Для одного з них заплив на глибину закінчився трагічно. Іншого ледве встиг врятувати з води місцевий рибалка, який і викликав рятувальників.

Цього ж дня аварійно-рятувальна служба Черкас підняла тіло хлопця на поверхню і передала правоохоронним органам.