Проблему нестачі вакцини від поліомієліту вирішать

Проблема нестачі вакцини від поліомієліту буде вирішена протягом місяця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної службі України, про це заявив Головдержсанлікар Геннадій РОЖКОВ.

«Міністр (охорони здоров’я - УНІАН) дав доручення в місячний термін забезпечити 100% наявність вакцини, і ми це доручення виконаємо», - сказав Г.РОЖКОВ.

За словами Головного санітарного лікаря, на сьогодні в регіонах є 184 тисячі доз вакцин проти поліомієліту, яких вистачить для вакцинації необхідних груп населення протягом одного місяця. Крім того, як зазначив Г.РОЖКОВ, в регіонах також є комбінована вакцина у кількості 128 тисяч доз, до складу якої входить інактивована поліомієлітна вакцина для дітей першого року життя.

«Тендер на закупівлю цієї вакцини, відповідно до потреб регіонів, проведено. Але у зв’язку з проведенням тендерної процедури може виникнути 1-2 місячне «провисання» у вакцинації. Ми знаємо цю ситуацію і готові її вирішувати», - запевнив Г.РОЖКОВ.

Він також повідомив про розробку плану заходів із підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту, на 2008-2010 рр. Цей план буде допрацьовано і затверджено. При цьому Г.РОЖКОВ наголосив, що основним методом профілактики поліомієліту у світі є і залишається вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, в Таджикистані у квітні було зафіксоване різке збільшення кількості хворих на поліомієліт. За даними на 22 квітня, зареєстровано більш як 120 хворих.

23 квітня прес-служба МОЗ повідомила, що у зв’язку зі спалахом поліомієліту в Таджикистані та з метою запобігання завезення в Україну випадків гострого паралітичного поліомієліту Міністерство охорони здоров’я та Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводять низку заходів.

***Епідемічний паралітичний поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, дитячий спинномозковий параліч, зумовлений ураженням сірої речовини спинного мозку, що характеризується переважно патологією нервової системи, етіологічним фактором якого є «дикий» вірус поліомієліту. Джерело інфекції - як правило, хвора людина. Зараження найчастіше відбувається при потраплянні в рот активного вірусу через забруднені руки та їжу. Механічними переносниками вірусу можуть бути мухи.

За інформацією МОЗ, Україна з 2002 року є вільною від «дикого» поліовірусу. З 1993 року в Україні не виділявся вірус поліомієліту, а з 1995 року не реєструються випадки захворювання на поліомієліт, викликані “диким” поліовірусом.