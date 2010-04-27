У Києві проведуть інвентаризацію радіоактивних відходів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про проведення інвентаризації радіоактивних відходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відповідним розпорядженням затверджено склад тимчасової міської інвентаризаційної комісії, яку очолив виконуючий обов’язки заступника голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ.

Метою роботи комісії стане виявлення радіоактивних відходів на території Києва та забезпечення належного контролю за їх накопиченням і передачею на захоронення спеціалізованим підприємствам із поводження з радіоактивними відходами. зазначили в КМДА.

Крім того, аналогічні комісії будуть створені в усіх десяти районах столиці. Вони передадуть матеріали своєї роботи до міської комісії для узагальнення до 1 липня поточного року.