Штучна вентиляція легенів закінчилася ...смертю

Американська компанія відкликала партію трубок для трахеостомії після смерті трьох пацієнтів, що використали ці пристрої, повідомляє АР з посиланням на представника Управління по контролю за продуктами і ліками (FDA) Тома Гаспаролі (Tom Gasparoli).

FDA приступило до розслідування причин смерті трьох осіб, яким були встановлені трахеостоми, виготовлені массачусетською компанією Covidien. За словами представників компанії, було одержано близько 1200 звернень з приводу порушення герметичності трубок, що використовуються для штучної вентиляції легенів.

У повідомленні Covidien наголошується, що дефекти трахеостом можуть викликати різке зниження концентрації кисню і підвищення концентрації вуглекислого газу в крові, що у свою чергу може привести до смерті пацієнтів.

medportal.ru