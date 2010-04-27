Як не "згоріти" на роботі?

Постійне відчуття незадоволеності собою і роботою - перший тривожний сигнал про те, що працівникові загрожує небезпека "згоріти" на робочому місці. Такої думки дотримується канадський експерт Алан Шелтон, що вивчив 10 найбільш очевидних ознак загрози і розробив ряд рекомендацій з приводу того, як вийти з такого стану. Його дослідження носять зовсім не теоретичний характер: на думку Шелтона, троє з кожних чотирьох канадських офісних службовців в якийсь період стикаються з цією проблемою.

Серед найбільш явних ознак загрози "згоріти" на робочому місці він називає хронічну втому вранці, втрату відчуття задоволення роботою, підвищену дратівливість. Вельми тривожним індикатором, на його думку, слід рахувати те, що товариші по службі починають регулярно цікавитися станом здоров`я. Ще одним показником можуть служити тривалі перерви, небажання повертатися до робочого місця, відсутність реальних досягнень, схильність відволікатися від роботи по дурницях і періодичні роздуми про можливість звільнення.

Вийти з ситуації, на думку Алана Шелтона, можна лише самостійно: необхідні фізичні навантаження, інтереси за межами професійної діяльності, регулярний відпочинок, повна відмова від алкоголю. Вельми важливі медитації, особливо вранці, коли людина здатна тверезо і спокійно зважити свої можливості і визначити пріоритети. При виникненні особливо гострих ситуацій він радить "відкласти роботу, зосередитися, зробити декілька глибоких зітхань і якийсь час думати тільки про своє здоров`я", а потім, подолавши стан тривоги, постаратися зрозуміти, в чому суть виниклої проблеми і вирішувати її, спираючись на підтримку друзів і близьких.

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