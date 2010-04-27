Тестери косметичних продуктів небезпечні для здоров'я

Жінки піддають своє здоров`я величезному ризику, використовуючи косметичні продукти-тестери в магазинах з метою зрозуміти, чи підходить їм, наприклад, колір помади. До такого висновку прийшла група дослідників під керівництвом доктора Елізабет Брукс, професора біології в Медичному коледжі Джефферсона в Пенсільванії.

Вона разом з колегами проаналізувала тестери косметичних продуктів, представлених в крупних торгових мережах. Виявилось, що в кожному тестері містилася паличка e.coli. Найбільша концентрація бактерії спостерігалася в тестерах по суботах, коли основна маса народу йде до магазинів.

Крім e.coli, яка викликає кольки і діарею, в окремих випадках були виявлені смертельно небезпечні стафілококи і стрептококи. Плюс, жінки, самі того не знаючи, можуть один одному передавати вірус герпесу.

Доктор Елізабет Брукс робить вельми неприємну заяву: "Якщо йдеться про наявність палички e.coli у косметиці, значить, хтось не помив після відвідин туалету руки і вліз брудним пальцем в помаду. Пам`ятайте про це".

Дане дослідження є продовженням попереднього, результати якого були просто шокуючими. Тоді учені з`ясували, що більшість жінок зберігають прострочену косметику дуже довго, тому її вражають небезпечні бактерії.

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