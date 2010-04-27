Душ - джерело лікарського забруднення екології

Ранковий душ або ванна з великою піною є невизнаними джерелами гормонів, антибіотиків та інших лікарських препаратів, які забруднюють навколишнє середовище, визначили вчені. Вперше фахівцям Touro University /США/ вдалося встановити, що не тільки туалет, але і ванна служить джерелом забруднення озер, річок, океанів і питної води за рахунок змивання в каналізацію залишкових речовин лікарських кремів, лосьйонів, мазей і гелів. Через цей процес так звані активні фармацевтичні інгредієнти /або API/ потрапляють у водостоки і потенційно забруднюють воду й грунт. До таких речовин належать стероїди /наприклад, кортизон і тестостерон/, засоби від акне та інші препарати.

Експерти пропонують лікарям допомогти мінімізувати негативні наслідки використання зовнішніх лікарських мазей на екологію, встановлюючи мінімально можливу дозу застосування протягом короткого періоду часу. Крім того, необхідно розробити більш досконалі ліки, щоб API поглиналися швидше.

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