У Росії зростає кількість хворих на псевдотуберкульоз

У Бурятії (Росія) збільшилася кількість постраждалих від групового псевдотуберкульозу в дитячому таборі "Едельвейс". Як повідомили в МОЗ республіки, сьогодні нараховується 35 госпіталізованих дітей, ще одна дитина - під амбулаторним наглядом. Всі діти у віці 12-14 років. Крім того, в лікарні перебувають двоє дорослих. "Лабораторно підтверджені 5 діагнозів -" ієрсиніоз "/ псевдотуберкулез /", - відзначили в МОЗ.

В "Едельвейсі" введено карантин. З 1 по 22 квітня в таборі відпочивали 120 дітей. Зараз у ньому нова зміна - понад 100 дітей. Ще майже 160 людей відпочивають на розташованому поруч курорті "Саяни". Тут же працюють 67 співробітників медичного персоналу. Всі вони обстежуються.

За фактом масового отруєння дітей порушено кримінальну справу - "порушення санітарно-гігієнічних правил, що призвело до отруєння людей", - повідомила прес-служба республіканської прокуратури. Перші симптоми захворювання псевдотуберкулез у дітей, які відпочивали в "Едельвейсі", з`явилися ще 17 квітня. Це слабкість, нездужання, нудота, температура. Проте співробітники табору не надали цьому значення. У вихідні діти стали надходити до лікарні Улан-Уде і сільських районів республіки. Медики вважають, що джерелом інфекції стали сирі овочі у салаті.

ami-tass.ru