Який запах може швидше зістарити

Сприйняття запахів, зокрема двоокису вуглецю, може впливати на здоров`я і процеси старіння як у тварин, так і у людини, вважають біологи з Універсітета Х`юстону і медичного коледжу Бейлор у США.

Нещодавні дослідження організму тварин і людини показали, що сенсорний досвід може вплинути на широкий спектр пов`язаних зі здоров`ям характеристик. У тому числі процеси старіння і розвиток діабету другого типу.

Наприклад, черв`яки і плодові мушки, яких позбавили здатності сприймати запахи і смак, жили набагато довше. Але, які конкретно запахи впливають на рецептори таким чином, що організм починає старіти, вчені не з`ясували.

У новому дослідженні вчені виявили, що запах двоокису вуглецю (СО2) здатний змінити фізіологію організму і запустити процес старіння. Мушки, які не сприймали запах СО2, жили довше, ніж їхні нормальні побратими. Вони також стали більш стійкими до стресу.

Адже для багатьох комах двоокис вуглецю - важливий маркер їжі (гниття фруктів чи м`яса) або побратимів у біді (феромони).

На думку вчених, аналогічний ефект може виникати і в організмі людини. «Для нас це не обов`язково запах дріжджів або СО2, - продовжує Плетчер, - але це може бути запах їжі або небезпеки».

Якщо дослідники встановлять механізм взаємозв`язку сприйняття запаху і старіння у людей, це може стати основою для програми профілактики захворювань та здорового старіння. А поки стежити за власним здоров`ям доведеться самостійно. Адже вчені з`ясували, що здорове харчування і регулярний рух може уповільнити старіння і у людей з гарним нюхом.

www.takzdorovo.ru