Виявлено справжню причину ожиріння

Вчені з США зрозуміли, чому люди набирають зайву вагу.

Фахівці довели, що повнота і ожиріння більше пов`язані з "рідкими" калоріями, особливо з напоями, які містили цукор, ніж з калоріями з твердої їжі. Це перше дослідження, в якому вчені порівняли вплив рідких і твердих калорій на вагу людини і на схуднення. Робота буде опублікована в травневому випуску журналу American Journal of Clinical Nutrition.

Американські дослідники зайнялися вивченням впливу калорій у рідинах і твердій їжі, на вагу людей і прийшли до наступних висновків. По-перше, зниження споживання рідких калорій значно допомагало скинути зайві кілограми. По-друге, ефект від зниження вживання рідких калорій був сильнішим, ніж від твердих. По-третє, найбільша втрата ваги спостерігалася при зниженні споживання цукровмісних напоїв. І по-четверте, інші напої ніяк не впливали на зміни ваги людини.

У дослідженні брали участь 819 чоловіків і жінок у віці 25-79 років. На початку дослідження, через 6 місяців і через 18 місяців у телефонному інтерв`ю вони надавали відомості про своє харчування. Напої, які вони вживали, були розділені на 7 категорій:

1. Цукровмісні напої (газовані напої, фруктові напої тощо)

2. Дієтичні напої (напої з цукрозамінники)

3. Молоко

4. Сік

5. Кава і чай з цукром

6. Кава і чай без цукру або з цукрозамінники

7. Алкогольні напої

Дослідники пропонують кілька можливих пояснень своїх відкриттів. Відсутність жування при вживанні рідини може викликати зниження дії підшлункової залози. Рідини також швидше, ніж тверда їжа, йдуть зі шлунку і це призводить до ослаблення сигналів про насичення.

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