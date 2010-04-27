В Україні щодня внаслідок куріння помирають 300 осіб

В Україні внаслідок тютюнопаління щодня помирають 300 осіб, тобто - 100-110 тис. людей на рік.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив екс-міністр охорони здоров’я України професор Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, Україна займає перше місце у Європі серед чоловіків, які курять, та є лідером серед країн СНД за кількістю жінок-курців.

“Наша країна входить до 7 країн світу, де найбільше вживають тютюн. За 9 місяців минулого року на кожного мешканця України (від новонародженого до дорослого) припав 1 кілограм недопалків, це – 46% мільйонів кілограмів недопалків, або 46 тонн цього сміття”, - сказав професор М.ПОЛІЩУК.

Водночас від зауважив, що заходи щодо заборони куріння у громадських місцях та підвищення акцизів на тютюнові вироби мали позитивні наслідки.

“За останні 3-4 роки маємо зменшення тютюнокуріння серед дорослого населення з 37 до 25% і майже вдвічі серед дітей і підлітків. Це - близько мільйона людей. Є також деяка тенденція до зменшення кількості інфарктів та інсультів (як наслідків куріння). Але це лише тенденція, яка не набула масового характеру”, - зазначив М.ПОЛІЩУК.