Луганські студенти зібрали кошти для хворих дітей

Студенти Луганського державного інституту культури і мистецтв разом із групою "SubіtО" провели благодійний концерт «Увесь світ з тобою». Виручені від продажу вхідних квитків кошти у сумі близько 20 тис. грн. передано на лікування дітей. Окрім того, на благодійні рахунки надійшло ще близько 20 тис. грн. спонсорських коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході прес-конференції організатори повідомили, що благодійна акція має на меті збір коштів на лікування шести дітей хворих на ДЦП та хлопчика з лейкемією.

Як відзначили учасники прес-конференції, студенти вузу, в якому вони навчаються, готові виступати на концертах і заробляти гроші для хворих дітей.

Акцію милосердя організатори планують проводити щороку.