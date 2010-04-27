5-річна дівчинка потрапила до реанімації з алкогольним отруєнням
12:44, 27 квітня 2010Країна
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Ковтнула 50 гр горілки
До реанімаційного відділення Здолбунівської лікарні ввечері 26 квітня потрапила 5-річна дівчинка. Лікарі виявили у неї гостре алкогольне отруєння.
Як повідомили у ВЗГ УМВС у Рівненській області, після садіння картоплі дід з бабою дівчинки сіли вечеряти, та не зогледілися, як внучка ковтнула 50 грамів горілки. Дівчинка перебуває під наглядом медиків.
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