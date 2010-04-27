Чернігівщина: вкрали кошти для ремонту сільської амбулаторії

Співробітники СБУ у Чернігівській області викрили факт неправомірного заволодіння коштами, які призначалися для реконструкції об’єктів соціального призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, кілька років тому комерційне підприємство уклало угоду з сільською радою одного з районів Чернігівської області на виконання робіт з реконструкції приміщення дитячого садка під амбулаторію та отримало на свій рахунок кошти з державного бюджету.

У ході перевірки, проведеної співробітниками СБУ, встановлено, що до офіційних звітних документів були внесені недостовірні дані щодо виконання робіт на суму понад 145 тис. грн. Значна частина цих коштів була переведена у готівку та використана для особистих потреб власника підприємства.

Після цього приватне підприємство припинило свою фінансово-господарську діяльність.

За цим фактом СБУ порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Триває слідство.