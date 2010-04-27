Директор Інституту токсикології: "Я воду з крана не п'ю"

Сьогодні в Україні вода з водопровідних систем не проходить такого рівня очищення, щоб бути повністю безпечною для здоров`я людини.

Про це на відеоконференції focus.ua заявив директор Інституту екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя, професор Микола Проданчук.

Відповідаючи на питання, чи можна в Києві після паводку пити воду з-під крана, експерт відзначив: «Хороше питання. Аналогічна відповідь: з якого крана?»

«Ті очисні споруди, які є у нас, і ті технології, які застосовуються, дозволяють стверджувати, що таку воду можна пити. Але далі ця вода потрапляє в систему водозбору, водопроводу, потрапляє в труби, і тоді починається... Все, що є поганого в цих трубах - іржа, а трубам 30-50 років... У вас з крана тече абсолютно інша вода, ніж та, яку очистили і витратили колосальні гроші на очищення», - пояснив Проданчук.

Директор Інституту токсикології підтвердив, що неочищену воду з крана краще не пити, додавши, що і сам такої води не п`є.

«Я з крана воду неочищену не п`ю», - констатував експерт.

focus.ua