Сміх - безкоштовні ліки

Учені встановили, що сміх не просто супроводить бадьорості, але і стимулює імунну систему. У людини, що сміється, активізуються лімфоцити, зростає вміст імуноглобулінів – антитіл, помічників в боротьбі з хворобами. Ендорфіни – «гормони щастя», що виробляються нейронами, блокують надходження в головний мозок больових сигналів, викликають відчуття задоволення і ейфорії.

Людина, що сміється, не сходячи з місця займається своєрідною зарядкою, немов виконує фізичні вправи. У неї рухається грудна клітка, стрясаються плечі, вібрує діафрагма. Розслабляються м`язи шиї, спини і обличчя. Трохи зростає кров`яний тиск, частішає пульс, що сприяє поліпшенню кровопостачання всіх органів. Як наслідок – оптимізується дихання, нормалізується робота кишечника і навіть знижується рівень холестерину.

Витрати енергії організму на п`ятихвилинний сміх і його наслідки для організму еквівалентні сорока хвилинам легкого бігу підтюпцем. Незамінна підмога в боротьбі із зайвими кілограмами і гіподинамією.

Усмішка немовляти – ознака його здоров`я, але юну дівчину, що сміється, на вулиці зустріти куди простіше, ніж всміхнену пані. Більш того, безпричинний сміх в суспільстві вважається чимось непристойним. Пригадайте злу приказку: «Сміх без причини – ознака дурачини».

І виявляється дарма. Народна мудрість в сучасних умовах безперервного стресу застосовна лише частково. У наше століття, коли більшості співгромадян, захоплюваній тяжкими думами і сумнівами, не до сміху, сміятися треба при кожній слушній нагоді, з будь-якому хоч трохи відповідного приводу і навіть без нього.

shkolazhizni.ru