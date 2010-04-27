Запоріжжя: для школярів закуповували прострочені продукти

Прокурором Шевченківського району Запоріжжя порушено кримінальну справу проти товарознавця відділу освіти Шевченківської районної адміністрації, яка закупила для харчування школярів прострочені продукти харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, з посиланням на заступника прокурора області Віктора ЗАНФІРОВА, причиною порушення кримінальної справи стало те, що товарознавець "на підставі сфальсифікованих нею заявок від дитячих установ, з метою списання бюджетних коштів придбала харчову продукцію з простроченим терміном придатності на суму 38 тис. грн.".

При цьому, за даними В.ЗАНФІРОВА, "частина продуктів потрапила для харчування дітей в навчально-виховний комплекс 111 і використовувалася при приготуванні їжі, що поставило під загрозу життя і здоров`я школярів".

На сьогодні дії товарознавця, кваліфіковані, як злочин, передбачений ст. 367 Кримінального кодексу України, - "службове недбальство".

Ведеться слідство.