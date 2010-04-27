У Чернігівській області ліквідують наслідки повені

У Чернігівській області через повінь залишається порушеним транспортне сполучення з 4 селами. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в області.

"У регіоні порушено транспортне сполучення 4-х населених пунктів з районними центрами, три села розташовані у Ріпкинському районі", - зазначили в управлінні, уточнивши, що це села Суслівка, Плехтієвка і Кукари, а також Лиса гора у Коропському районі. Сполучення з ними здійснюється за допомогою човнів.

Крім того, на Чернігівщині залишаються підтопленими 16 садиб у трьох населених пунктах та ускладнено транспортне сполучення з 13 населеними пунктами, найбільше – у Чернігівському районі.

Поки що залишається розведеним понтонний міст через р. Сейм біля с. Осіч Бахмацького району. Також порушено транспортне сполучення до понтонного мосту біля м. Новгород-Сіверський.

Повеневими водами перелито ділянку автодороги Т-2521 Сосниця-Шаповалівка між с. Мале Устя та мостом через р. Десна. Проїзд транспорту по автодорозі Т-2521 заборонено. Об’їзд до с. Велике Устя Сосницького району можливий через смт Короп.

Загалом на річках області спостерігається поступове зниження рівнів води. Так, на Дніпрі у межах Чернігівської області відбувається спад рівнів води з добовою інтенсивністю 6-7 см, вода на заплаві.

На р. Десна вище с. Макошине Менського району формується пік весняної повені. Разом з тим, на Десні нижче с. Спаське Сосницького району ще продовжується підняття рівнів води з добовою інтенсивністю від 1 см до 3 см. На р. Сейм біля с. Мутин (Сумська область) 23-25 квітня спостерігався пік весняної повені з відміткою 740 см над умовним нулем поста, у пониззі р. Сейм продовжується підняття рівнів води. А на р. Снов поблизу м. Щорс після проходження піку весняної повені рівень води знизився на 56 см.