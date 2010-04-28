Уряд Криму заборонив брати гроші за вхід на пляжі

Рада міністрів Криму заборонила брати плату з відпочиваючих за прохід на пляжі півострова загального користування. Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалене на засіданні кримського уряду у вівторок.

«Немає закону, який не допускає людей до води. Пляж має бути відкритий для всіх, і відкриті мають бути всі пляжі. Я думаю, що ми зможемо зрушити (питання) з мертвої точки. Питання складне, ми його вирішуватимемо поступально», - сказав прем`єр автономії Василь ДЖАРТИ.

У рішенні Радміну говориться, що безперешкодний доступ туристів і жителів Криму на пляжі є гарантованою державою правом громадян України «на задоволення потреб шляхом безплатного загального водокористування».

Уряд Криму вимагає заборонити брати плату «за надання послуг пляжного сервісу, зокрема з прокату пляжного устаткування», і таким чином забезпечити права відпочиваючих «на вільний вибір послуг, що надаються їм».

Кримська влада доручила органам місцевого самоврядування і райдержадміністрації привести свої рішення з «пляжних» питань у відповідність з постановою Радміну й рекомендувала міліції автономії забезпечити захист прав туристів і жителів Криму у разі стягування з них плати при вході на пляжі загального користування.