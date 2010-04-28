У Швеції пацієнти тепер можуть вимагати смерті

Міністерство охорони здоров`я Швеції ухвалило, що пацієнти в цій країні тепер можуть вимагати відключення від апаратів життєзабезпечення. Про це повідомляє місцева англомовна газета Local.

Шведське медичне товариство раніше звернулося до влади з проханням прояснити правову ситуацію навколо евтаназії. Справа в тому, що один закон дозволяє шведським пацієнтам самостійно вирішувати, коли припинити лікування, а інший закон підпорядковує евтаназію, наприклад, відключення систем підтримки життєдіяльності, карним діянням. Роз`яснення МОЗ також стало реакцією на лист 32-річної жінки, яка з шестирічного віку підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У своєму листі шведка попросила уряд дозволити їй піти з життя.

"Це завжди особиста справа пацієнта - вирішувати спільно з лікарем, яким чином буде проводитися лікування. Оскільки Міністерство охорони здоров`я не приймає рішення щодо кожного окремого випадку, ми можемо створити спільну правову основу, і зараз ми це зробили", - йдеться в опублікованій у понеділок заяві представника міністерства охорони здоров`я Швеції Андерса Прінтца.

МОЗ королівства повідомив також, що "законодавство у сфері медичного обслуговування підкреслює свою повагу до пацієнтів, їх прагнення до самостійності".

Відомство також пояснило, що тепер, "якщо пацієнт не бажає, щоб були розпочаті або тривали заходи з підтримання життя, лікар зобов`язаний поважати його бажання".

Право відключення від апаратів життєзабезпечення отримали важкохворі або невиліковні пацієнти, а рішення про припинення підтримки їх життя приймають медики. Тому, як наголошує газета, питання про те, до кого може бути застосована евтаназія, залишається суперечливим.

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