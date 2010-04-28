На Кіпрі - спалах кору

На Кіпрі вперше за десятиліття зареєстровані випадки захворювання на кір. Про це повідомив голова служби моніторингу і контролю за інфекційними захворюваннями республіки Хрісталла Хаджіанастасиу.

"Вже багато років - Кіпр вільний від кору, - сказала експерт на прес-конференції з нагоди Європейського тижня імунізації . - Проте цього року вже зафіксовано 7 випадків захворювання, причому чотири з них - протягом минулого місяця".

Хаджіанастасиу заявила, що це небезпечне захворювання, яке стрімко розповсюджується, а тому попередила, що "7 випадків можуть перетворитися на 7 тис за лічені дні". Вона також звернула увагу на те, що останні хворі - молоді жінки 20 і 22 років не були вакциновані від кору.

За даними міністерства охорони здоров`я Республіки Кіпр, в 2009 році 87 % дітей були щеплені проти кору. Хаджіанастасиу наполегливо закликала батьків проводити вакцинацію своїх дітей, щоб не допустити епідемії.

Випадки зараження на кір на Кіпрі зафіксовані у період, коли у ряді держав Африки відмічені спалахи епідемії цього захворювання. Крім того, зареєстровані випадки кори в таких країнах, як США і Великобританія.

ami-tass.ru