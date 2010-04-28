Робочий тиждень в Україні подовжать на 8 годин?

Черговий проект нового Трудового кодексу мають винести на обговорення громадськості, проте він вже викликав бурю емоцій серед представників українських профспілок. Там вважають, що реформований кодекс несе рабські умови праці.

Головним каменем спотикання стало збільшення максимальної тривалості робочого тижня, який з 40 годин збільшився до 48. Разом з тим максимальна тривалість щоденної роботи за сумарним обліком робочого часу не повинна перевищувати 12 годин.

«Крім того, при письмовій згоді працівника допускається, що робочий день може бути збільшено, якщо працівник знаходиться в очікуванні роботи або має можливість відпочивати впродовж зміни. Це дає можливість працедавцеві встановлювати фактично необмежений робочий день або тиждень. Норма, що надає працедавцеві можливість замість колективних договорів для регулювання трудових відносин складати нормативні акти, перетворить працівників на підневільних феодального часу», — заявив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

Проте самі автори документа вважають, що в профспілках перегинають палицю. Один з ініціаторів нового трудового кодексу, народний депутат Василь Хара, завірив, що для всієї України робочий тиждень залишиться 40-годинним.

«Подібні заяви — це політика. Є окремі виробництва, на яких робочий тиждень не вміщається в цей термін (40 годин в тиждень. — Авт.). 48-годинний тиждень вводиться як виняток для специфічних видів діяльності: для тих, хто працює вахтовим методом — доба через троє», — пояснив пан Хара.

До речі, схожий законопроект кілька років тому в парламенті вже відхилили. За словами Василя Хари, нинішній авторський колектив вніс до нього лише незначні корективи.

novaya.com.ua