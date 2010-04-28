Весняні вітаміни для свіжого обличчя

Взимку шкіра стає сухою, блідою, з сіруватим відтінком. Щоб навесні швидко усунути ці неприємності, візьміть за правило вранці, після того, як вмиєтеся пінкою або гелем протирати обличчя, шию і зону декольте кубиками льоду з відварів трав (на вибір: липовий цвіт, шавлія, деревій, польовий хвощ, ромашка, календула). Робіть це швидкими легкими рухами. Після нанесіть на вологу шкіру зволожуючий крем.

Допоможуть також маски:

Яєчна. Узяти яєчний жовток, змішати з соком половини лимона, додати натерту цедру лимона і одну чайну ложку оливкової олії. Маску покласти на обличчя на двадцять хвилин.

Відбілююча. Ретельно збити білок одного яйця, додати чайну ложку 3% перекису водню. Все добре перемішати. Додайте половину чайної ложки сиру. Якщо у вас жирна, пориста шкіра, то сир додавати не потрібно. Тримати на обличчі хвилин п`ятнадцять.

Кисломолочна. Узяти чверть склянки кисляку, додати туди одну столову ложку вівсяного борошна. Перемішати. Покласти на обличчя хвилин на п`ятнадцять. Замість молока можна узяти кефір, кисляк, ацидофілін або йогурт. Кисломолочні продукти добре живлять, очищають і відбілюють шкіру обличчя.

Медово-лимонна. Узяти дві столові ложки рідкого меду, змішати з процідженим соком з одного лимона. Наносити на обличчя двічі по п`ятнадцять хвилин. Змити теплою водою. Якщо суміші багато, вона може зберігатися в холодильнику. Провести курс з 15 масок, між масками повинен бути інтервал в п`ять днів.

Дріжджова з лимонним соком. Ретельно розтерти 15-20 гр дріжджів з чайною ложкою лимонного соку, додати трохи молоко. Нанести на обличчя на двадцять хвилин. Змити теплою водою. Після маски покласти прохолодний компрес, для цього змочити махровий рушник холодною водою і ретельно відтиснути.