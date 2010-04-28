Меблі з Китаю - небезпечні для життя

Компенсація в розмірі близько 20 млн. фунтів стерлінгів /30 млн. доларів/ буде виплачена жителям Великобританії, що купили, як виявилось, "токсичні дивани" китайського виробництва у ряду провідних британських торгових мереж. Комерційна група, що володіє магазинами, "Аргос" і "Хоумбейз", а також меблева мережа "Уолмсліс" і декілька дрібніших фірм повідомили у понеділок про готовність виплатити компенсації від 1,2 до 9 тис. фунтів стерлінгів майже 2 тыс. покупців, які придбали у них небезпечні для здоров`я шкіряні дивани.

Небезпека цих меблів пов`язана з тим, що вони містять в собі пакетики диметилового фумарату, хімічного препарату, покликаного захистити меблі від цвілі і комах, головних ворогів шкіряних виробів в країнах Східної Азії з високою вологістю. Проте в значно сухіших і тепліших умовах британських будинків диметиловой фумарат починає випаровуватися і виділятися у вигляді газів, впливаючи на шкіру людей як кислотний засіб, що викликає опіки.

Одна з власниць такого дивана, Івона Далтон, через деякий час помітила появу висипу на руках і ногах, а ще через декілька тижнів у неї стала лопатися і відшаровуватися шкіра.

"Деякі люди вимушені були повністю змінити свій спосіб життя, - заявив адвокат Річард Ленгтон, що представляє інтереси постраждалих. - Деякі люди думали, що вони вмирають, що у них розвинувся рак шкіри".

ami-tass.ru