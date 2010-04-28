У Чернігові була загроза витоку забруднених вод у річку

У Чернігові рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попередили екологічне лихо, що могло виникнути у результаті витоку забруднених вод у річку Білоус.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

За інформацією прес-служби, у Чернігові на території полігону твердих відходів приватного підприємства "Грантпласт", через різке підвищення рівня води у фільтраційному каналі, виникла загроза викиду забрудненої води у річку Білоус.

Працівники підприємства намагалися самотужки відкачати воду мотопомпами, проте бажаного результату це не дало, після чого комунальники звернулися за допомогою до Головного облуправління МНС.

До місця пригоди прибули 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Працівники МНС впродовж 6-ти годин відкачали понад дві тисячі кубометрів забрудненої води і запобігли екологічному лиху.