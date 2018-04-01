10 хитрощів, що допомагають кинути палити

Кожен курець не один раз в житті ухвалює рішення кинути шкідливу звичку, але часто хвороблива тяга до сигарет виявляється сильнішою. Знайти в собі сили і пережити складний період допоможе декілька хитрощів. 1.Знайдіть заміну сигаретам

Звичка тягнутися за сигаретою пов`язана не тільки з психологічною, але і з фізіологічною залежністю. Організм звик щодня одержувати свою дозу нікотину, і в його відсутність наступає абстинентний синдром. Розчарування, дратівливість, неспокій можуть змусити вас знову почати палити. Щоб цього не трапилося, спробуйте нікотиновий пластир, цукерки з нікотином, пігулки або спеціальну жувальну гумку. Якщо ви відчуваєте, що цього мало, зверніться до лікаря. Він випише вам ліки, які понизять рівень тривожності і допоможуть зосередитися на справах.

2.Заручіться підтримкою

Розкажіть друзям, родичам і колегам про те, що вирішили кинути палити. Приєднайтеся до групи підтримки, реєструйтеся на форумі, якомога більше спілкуйтеся з тими, хто кидає палити. Декілька зустрічей з психотерапевтом допоможуть вам виробити правильну стратегію поведінки в перші декілька тижнів після відмови від сигарет.

3.Керуйте гнівом

Нікотин допомагає розслабитися — якщо ви так вважаєте, значить, вам терміново потрібно знайти новий спосіб знімати стрес. Це може бути регулярний масаж, розслаблююча музика, йога або чай.

4.Залишайтеся тверезими

Будь-які алкогольні напої підсилюють бажання закурити. Це найпоширеніший спусковий гачок (трігер) з тих, що примушують людей знову і знову тягнутися до сигарети. Для деяких курців трігером стає уранішня чашка кави, яку на якийсь час варто замінити чаєм. Тим, хто завжди палив після їжі, варто підібрати собі інше заняття на цей час, наприклад, чистити зуби або жувати гумку.

5.Приберіть квартиру

Викуривши останню сигарету, негайно викиньте всі попільнички і запальнички. Вимийте квартиру, переперіть штори, здайте в чищення килими, щоб знищити запах сигаретного диму, що в`їдається. Якщо ви цього не зробите, запах буде зайвий раз нагадувати вам про пристрасть.

6.Пробуйте кинути знову і знову

Багато людей зриваються і знову починають палити. Використовуйте зриви як можливість краще дізнатися про самого себе. Проаналізуйте, через що ви знову потягнулися до сигарети. Виберіть день, в який ви знову кинете палити.

7.Більше рухайтеся

Під час бігу, гри у футбол або катання на роликах палити не хочеться. Будь-який рух допоможе вам пом`якшити деякі симптоми абстинентного синдрому і хоч би ненадовго забути про тютюн.

8.Забудьте про дієти

Одночасно кидати палити і сидіти на дієті — дуже складне завдання. Але якщо ви не стежитимете за тим, що їсте, то ризикуєте набрати декілька зайвих кілограмів. Спробуйте урізноманітнити свій щоденний раціон корисними продуктами. Читайте літературу про здорову їжу, ходіть по магазинах, вивчайте етикетки. Так ви зможете зберегти свою вагу.

9.Придумайте собі нагороду

Кидаючи палити, ви економите гроші. Підрахуйте, скільки тепер ви не витратите на сигарети за день, тиждень або місяць, відправляйтеся в похід по магазинах у пошуках винагороди для себе.

10.Пам`ятайте про здоров`я

Відмова від куріння знижує артеріальний тиск і частоту пульсу. Рівень оксиду вуглецю в крові повернеться до нормального вже протягом першого дня без сигарет. Знайдіть якомога більше фактів на користь відмови від куріння, напишіть вподобані на стикерах і розвісьте їх по квартирі.

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