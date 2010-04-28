В Узбекистані лікарі таємно стерилізують жінок

За наказом президента Іслама Карімова в Узбекистані проводиться політика масової стерилізації жінок, у тому числі і без їх згоди. Підготовлена три роки тому доповідь Комітету ООН проти тортур підтверджує цю інформацію, пише видання The Sunday Times з посиланням на узбецьких правозахисників.

Повідомляється, що програма почалася в 2003 році, але через два роки у зв`язку з незадоволеністю населення була частково згорнута, а в лютому поточного року поновилася. Узбецьке Мінохоронздоров`я рекомендує цей крайній захід як "ефективний контрацептив" для боротьби з надмірною народжуваністю. За відомостями, що є у газети, кожного лікаря зобов`язали щомісячно схиляти до процедури "принаймні двох жінок", за невиконання штрафують і застосовують інші стягнення.

Влада Узбекистану заперечує твердження, що подібні маніпуляції проводяться без згоди пацієнта. Як заявили The Sunday Times в московському посольстві цієї країни, всі ті, хто піддався стерилізації, були попереджені про наслідки і дали свою згоду. За час перебування Карімова, батька двох дочок, на посту президента Узбекистану коефіцієнт народжуваності в цій країні в середньому на одну жінку знизився з 4,4 до 2,5.

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