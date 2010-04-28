Азаров доручив Семиноженку навести лад у медицині

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем`єр-міністрові Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ навести порядок у сфері надання громадянам медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення глава уряду дав сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Нещодавно мільйони людей праці в Україні вийшли на суботник. Ми прибрали вулиці, зараз треба перейти до складнішого. Звертаю увагу віце-прем`єр В.СЕМИНОЖЕНКА, що ми повинні зараз навести порядок у наших лікарнях, аби скрізь були ліки та медичні матеріали, аби ставлення до хворих, насамперед ветеранів, було уважним, а за байдужість і бюрократизм негайно карали винних», - сказав М.АЗАРОВ.