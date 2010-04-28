Вагомі причини їсти селеру щодня

У цій низькокалорійній рослині міститься сила-силенна вітамінів мікроелементів, ефірні олії.Якщо говорити про листя селери, то варто відзначити, що в них міститися вітаміни Е, В і С, глікозиди, амінокислоти, мінеральні речовини і каротиноїди.

У чому корисність селери. Досить цікаво.

1.Селера збільшує розумову і фізичну активність, загальний тонус організму.

2.Людям з надмірною вагою взагалі необхідно жувати її щодня, саме ця рослина виводить з організму шлаки і токсини. Рекомендується пити селеровий сік, щоб нормалізувати обмін речовин.Тим більше, цей сік має послаблюючий і сечогінний ефект.

3.Цікаво і те, що селера регулює артеріальний тиск.

4.Впливає на нервову систему. Для нервових людей або людей, що переживають стрес, корисно вживати в свій раціон саме листя цієї дивної рослини. Для людей, які погано сплять або страждають безсонням - корені.

5.Більш за все ця рослина благотворно впливає на шлунок, товстий кишечник, нирки, сечовий міхур.

6.Ученими доведено, що речовини, які міститися в селері, підсилюють статеву функцію.

7. Абсолютно протипоказано після 6 місяців вагітності застосовувати препарати на основі селери.

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