Лікарі поліклінік вестимуть прийом пацієнтів по телефону

Поліклініки Мінська (Білорусь) мають намір запровадити телефонні консультації. Як розповіла головний позаштатний амбулаторний терапевт Комітету з охорони здоров`я Мінміськвиконкому Наталія Мисливчик, таку пропозицію столичних медиків підтримав МОЗ.

Консультації будуть проводити терапевти протягом однієї години кожного робочого дня. Це, як вважають у Комітеті з охорони здоров`я, дозволить скоротити кількість викликів лікаря додому, які складають 30% від загального числа звернень до терапевтів, і відповідно, зменшити черги в поліклініках.

minsknews.by